Las altas temperaturas activan los avisos por calor en trece distritos en Portugal

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Lisboa, 13 sep (EFE).- Trece distritos del territorio peninsular de Portugal se encuentran este domingo en aviso amarillo por altas temperaturas en una jornada en la que cerca de 40 municipios se encuentran en riesgo máximo de incendio rural, varios de ellos fronterizos con España.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) indicó en su web que Viana do Castelo, Braga, Oporto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora y Beja están en aviso amarillo (el menor de un total de tres) por la «persistencia de valores elevados de la temperatura máxima».

Entre las capitales de distrito, los termómetros ascenderán este domingo a los 39ºC en Évora y a los 37ºC en Beja, Santarém y Coimbra.

En Lisboa, las temperaturas rondarán entre los 22ºC y los 36ºC.

Asimismo, cerca de 40 municipios se encuentran esta jornada en riesgo «máximo» de incendio rural, distribuidos en las regiones del Valle del Tajo, el Centro y el Algarve (sur).

De estos, cerca de una decena son fronterizos con las regiones españolas de Castilla y León y Extremadura.

Otros cerca de 100 municipios registran en el país un riesgo de incendio «muy elevado».

Según datos de la Protección Civil portuguesa, las autoridades combaten este domingo 10 incendios rurales, que movilizan a 127 efectivos, 43 medios terrestres y 2 aeronaves. EFE

cch/ah