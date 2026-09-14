Las autoridades colombianas localizan «indicios» de la aeronave desparecida este domingo

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Bogotá, 14 sep (EFE).- Las autoridades colombianas localizaron este lunes en el departamento de Risaralda (centro-oeste) «indicios» del avión Cessna T-206 que perdió comunicación el domingo, cuando cubría la ruta entre el departamento del Chocó y Bogotá con cinco personas a bordo.

«Se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda (aldea) Oscordó, Pueblo Rico, Risaralda. Aproximadamente sobre las 7:30 a.m. (12:30 GMT) nuestra aeronave UH-60 Black Hawk, localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave», señaló la Fuerza Aérea en un comunicado.

La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, había despegado este domingo del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 hora local (14:23 GMT), en inmediaciones del cerro Tatamá. EFE

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(foto)