Las autoridades de Nepal elevan a 289 los muertos por la riada masiva

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Katmandú, 27 ago (EFE).- Las autoridades de Nepal aumentaron este jueves a 289 la cifra de fallecidos tras la riada masiva que arrasó varias localidades a su paso el miércoles por una zona fronteriza con el Tíbet por el desbordamiento del río Bhote Koshi.

Un portavoz de la Policía nepalí, Abhi Narayan Kafle, confirmó a EFE el último balance y aseguró que las autoridades han rescatado con vida a 445 personas en las últimas horas, entre ellas 27 extranjeros. EFE

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