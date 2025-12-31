Las bolsas de París y Madrid cierran el año a la baja, Londres se mantiene

La Bolsa de Londres terminó su última sesión del año estable (-0,09%), mientras que Madrid perdió un 0,27% y París, un 0,23%, en una jornada de escasos intercambios antes de las fiestas de Nochevieja.

Numerosas plazas europeas están cerradas por el fin de año, como Fráncfort, Milán y Zúrich.

Para el conjunto de 2025, las bolsas europeas cerraron un tercer año consecutivo de ganancias.

El índice paneuropeo Stoxx Europe 600, que aúna las 600 mayores capitalizaciones bursátiles de la región, subió un 16,67%.

