Las exportaciones bajo el régimen de maquila en Paraguay han crecido un 331 % desde 2016

Asunción, 3 ene (EFE).- Las exportaciones bajo el régimen de maquila en Paraguay, que ofrece incentivos fiscales y baja carga impositiva, han experimentado un repunte del 331 % entre 2016 y 2024, lo que ha llevado al país a buscar fortalecer este sector para atraer mayores inversiones foráneas, según dijeron a EFE fuentes tanto del sector público como privado.

Este régimen se estableció formalmente en el país en 1997, con la promulgación de la Ley 1064, y en sus primeros años tuvo «un desarrollo gradual» concentrado en actividades de ensamblaje y confecciones, refirió a EFE la presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, Carina Daher.

La empresaria indicó que en la última década la «maquila se consolidó como uno de los pilares de la industria exportadora paraguaya», al incorporar sectores como las autopartes, plásticos, alimentos, metalmecánica, cableado eléctrico, farmacéutico y, más recientemente, «servicios basados en el conocimiento».

Dinamismo

Consultado por EFE, el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (Cnime), Diego Peyrat, señaló que el dinamismo de la actividad maquiladora en el país se expresa en el aumento de sus exportaciones durante la última década.

Durante ese periodo, destacó Peyrat, las exportaciones pasaron de 244 millones de dólares acumulados entre enero y octubre de 2016 a 1.052 millones de dólares contabilizados en el mismo período de 2025.

Esto, agregó, «representa un incremento del 331 %».

Peyrat atribuyó este resultado «principalmente a la estructura de costos», a las «facilidades» fiscales para los inversores y los impuestos «bajos», entre otros factores, que, a su juicio, convierten a Paraguay en uno de los países «más competitivos a nivel regional» en este sector.

Por otra parte, un informe del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) reveló que, de enero a noviembre pasado, la industria maquiladora acumuló exportaciones por 1.163 millones de dólares, que representa un incremento de 146 millones de dólares respecto al mismo lapso de 2024.

En ese mismo período, la industria de los componentes para vehículos concentró el 34 % de las exportaciones, seguida de las confecciones y textiles (17 %), el aluminio y sus manufacturas (13 %) y los productos alimenticios (12 %).

Según el funcionario, 339 empresas operan bajo el régimen de maquila en el territorio paraguayo y sus exportaciones representaron, hasta 2024, el 66 % de los envíos al extranjero de manufacturas de origen industrial.

Polo de la maquila

El departamento de Alto Paraná (este), fronterizo con Brasil, se ha consolidado como de los principales polos locales de la maquila, al concentrar el 47 % de las industrias, señalan datos del MIC.

Para la presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, ese departamento tiene una «combinación estratégica» de factores, como su cercanía a estados industriales del sur y sudeste brasileño, lo que facilita la logística.

También, afirma Daher, tiene «una base industrial y laboral ya consolidada», con disponibilidad de mano de obra joven con experiencia en la manufactura.

El régimen de maquila abarca, además de la producción industrial o el ensamblaje, la exportación de servicios.

Esta es una de las «innovaciones» de la ley de maquila promulgada en septiembre pasado por el presidente Santiago Peña, destacó, en declaraciones a EFE, el ministro paraguayo de Industria y Comercio, Javier Giménez.

La norma, que estableció «un tributo único» del 1 % sobre el valor de la factura de exportación, exonera a las empresas del pago del impuesto a la renta.

Igualmente, permite que compañías que ofertan educación en línea, soporte técnico remoto, atención al cliente, entre otros, puedan establecerse en el país y beneficiarse del sistema.

«Paraguay se está transformando de esta forma en el centro del Business Processing Outsourcing (BPO) de compañías globales multinacionales», sostuvo.

El titular de Industria y Comercio previó que la maquila va a «romper un récord de destinos», ya que las exportaciones amparadas en este sistema llegan a más de 40 países, aunque el Mercosur -el bloque, que además de Paraguay, integran Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, de reciente incorporación- aglutinaba el 82 % del total de los envíos al exterior hasta noviembre pasado.EFE

