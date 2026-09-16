Las fuerzas de drones ucranianas anuncian que han matado a otro general ruso

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Kiev, 16 sep (EFE).- Las fuerzas de drones del Ejército ucraniano anunciaron este miércoles que mataron en la parte ocupada de la región de Donetsk al general ruso Antón Grunis, el pasado 12 de septiembre.

Según el comandante de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, Grunis es el séptimo general ruso al que ha matado esta formación del Ejército ucraniano creada durante esta guerra.

Brovdi -conocido también como ‘Magiar’ por su origen húngaro- dijo que el general Grunis fue el encargado de informar al presidente ruso, Vladímir Putin, de la toma de la ciudad de Kostiantínivka, en Donetsk, el pasado mes de julio, negada por Kiev.

El Ministerio de Defensa ruso informó a finales de agosto de la condecoración de Grunis con la Estrella de Oro de Héroe de la Federación Rusa, el más alto honor militar que se entrega en el país.

El propio Putin destacó el desempeño de este general de origen lituano en el campo de batalla cuando le informó de la supuesta toma de Kostiantínivka en julio, según dijo el jefe de las fuerzas de drones de Ucrania al informar de la muerte del militar ruso en la red social Facebook.

Varios canales rusos de Telegram han confirmado también la muerte de Grunis en territorio ucraniano ocupado. EFE

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