Las medusas obligan a parar tres reactores de una central nuclear francesa

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París, 11 ago (EFE).- La afluencia masiva de medusas en las fuentes de refrigeración de la central nuclear de Gravelines, en el norte de Francia, ha obligado a la eléctrica pública EDF a detener este sábado tres de sus seis reactores como medida de seguridad.

Según indica EDF en un comunicado, «esta situación no entraña ninguna consecuencia sobre la seguridad de las instalaciones, del personal o del medio ambiente».

Pero el protocolo de la central ha obligado a adoptar «medidas preventivas» que se han sustanciado en la «parada automática» de la producción de las unidades 3 y 4 de la central.

«El equipo de explotación ha detenido también la unidad de producción número 2 y ha reducido a la mitad la número 1, adaptándose de manera preventiva a la evolución de la situación», agregó EDF, que recordó que el reactor número 5 está también detenido por mantenimiento, lo que deja a la central con uno único en marcha.

La central, situada en las costas del Canal de la Mancha, entre Calais y Dunkerque, se refrigera con agua del Atlántico.

Según la prensa local, los pescadores de la zona habían lanzado una campaña en los últimos días para evitar la llegada de las medusas a las fuentes de alimentación de las turbinas de bombeo de agua, lo que les permitió recuperar 26 toneladas este lunes.

No es la primera vez que esta central nuclear, que produce el 60 % de la electricidad de la región Norte, debió detener sus reactores a causa de las medusas. El año pasado un episodio similar perturbó su puesta en marcha durante dos semanas. EFE

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