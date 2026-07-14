Las mineras chinas ya controlan 10 % de Nicaragua a través de concesiones, según ONG

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San José, 14 jul (EFE).- Empresas mineras chinas controlan el 10 % del territorio nicaragüense a través de concesiones otorgadas por el Gobierno de Nicaragua, que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos, según un estudio de la ONG ambientalista Fundación del Río y de otras tres organizaciones divulgado este martes en Costa Rica.

Se trata de un atlas que documenta la expansión de las concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes, su ubicación, el origen del capital de las empresas concesionarias y su superposición con la red hídrica de Nicaragua.

El documento aseguró que las firmas chinas controlan 1.277.389,38 hectáreas en concesiones mineras, lo que representa el 10 % del territorio nicaragüense.

El presidente de la Fundación del Río, el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, dijo durante la presentación de ese atlas que entre 2021 y junio de 2026 el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó concesiones mineras a 22 empresas chinas en 84 lotes para el aprovechamiento de minerales metálicos.

En total, el Ejecutivo sandinista concesionó el 25 % del territorio nacional para la actividad minera, 22 % en concesiones industriales y el 3 % en lotes de Áreas de Reserva Mineras, precisó.

«El régimen tiene una proyección de otorgar el 40 % del territorio nacional en concesiones mineras», señaló el ambientalista exiliado en Costa Rica.

Del total de concesiones mineras, 62 lotes afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, 14 territorios titulados y 4 territorios proyectados, con una superficie de afectación minera de 681.574,73 hectáreas, lo que equivale al 25,5 % de los territorios afectados y 18 % de los territorios titulados, advirtió el experto.

Además se afectan 163 ríos, 80 arroyos y 1.894 kilómetros de longitud de la red hídrica, alertó.

Nicaragua beneficia inversiones mineras chinas, según ONG

La Fundación del Río documentó que las firmas chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no cuentan con páginas web, y que la organización no ha encontrado evidencias de que formen parte de empresas que cotizan en bolsas de valores.

Tampoco mostraron credenciales de su experiencia en el sector minero nacional o internacional, estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones que realizan en el país.

Asimismo, la ONG advirtió que «los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados ‘críticos'», entre los que mencionan minerales estratégicos como el cobre y el cobalto, entre otros minerales como el molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

Según la Fundación del Río, el Ejecutivo modificó el marco jurídico de Nicaragua «para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas», y sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A mediados de abril pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 2.009,2 millones de dólares en 2025, lo que significó un incremento del 44,4 % respecto a 2024 (cuando se exportaron 1.391,6 millones de dólares), según el informe anual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y los datos del Banco Central.

El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua, con ingresos por 1.971 millones de dólares, equivalentes al 22,7 % del total exportado, y un volumen de 19,9 toneladas métricas, lo que marcó un hito histórico, según datos oficiales. EFE

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