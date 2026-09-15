Las mujeres dirigen el 27 % de los establecimientos agropecuarios en Uruguay

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Montevideo, 15 sep (EFE).- Las mujeres dirigen el 27 % de los establecimientos agropecuarios en Uruguay y en las explotaciones más pequeñas su participación es más grande, pero estas aún tienen «hackeada» su autonomía económica.

Así lo advirtió a la Agencia EFE la coordinadora de la Unidad Especializada de Género del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Paula Florit, en el marco de la sexta edición del ‘Seminario buenas practicas empresariales en equidad de género’.

Estos datos, que corresponden al último censo agropecuario, revelan un incremento de la participación de las mujeres como referentes de las explotaciones agropecuarias.

«Hace 20 años estábamos hablando de que una de cada cinco explotaciones agropecuarias estaba en manos de mujeres, ahora estamos hablando de una de cada cuatro» y lo mismo ocurre en la relación laboral, donde las mujeres representan casi el 25 %.

Ante estos datos, Florit advirtió que el agro está «lejos de llegar a una distribución», porque «una de cada cuatro no es la equidad».

«No podemos estar en la explotación como jefas, como productoras, y tampoco como trabajadoras, entonces ahí vos tenés el núcleo duro del desafío que tenemos en el agro, que las mujeres seguimos estando hackeadas en nuestra autonomía económica», detalló.

En la práctica, la falta de independencia deriva en otros problemas como pueden ser las dificultades para salir de situaciones de violencia basada en género o para acceder a determinados servicios e incluso para que los técnicos vean a las mujeres como las referentes de los establecimientos, ejemplificó Florit, lo que impacta sobre la productividad de sus predios.

El seminario estuvo enfocado en hacer «que empresas le hablen a otras empresas» y enseñen los impactos positivos que obtuvieron al implementar modificaciones en materia de equidad de género. EFE

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