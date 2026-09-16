Lento regreso a clases en la zona devastada por los terremotos en Venezuela

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Escuelas desiertas en medio del temor a nuevos sismos marcan el reinicio de clases en La Guaira, un popular balneario a 40 km de Caracas arrasado por los terremotos que dejaron más de 6.500 muertos en Venezuela.

Decenas de escuelas sufrieron daños tras un doble sismo que hizo colapsar 190 edificios, entre ellos 11 colegios.

Además, unos 60 centros escolares fueron habilitados como refugios para atender a los miles de damnificados que dejaron los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 el 24 de junio.

Pese a la tragedia la vida tiene que seguir, considera Amni Núñez, un ingeniero industrial de 40 años que llevó a sus dos pequeños de vuelta a clases.

«Ellos necesitan esa forma de decir que el mundo sigue y lo que tenemos es que aprender a vivir en lo nuevo que nos dejó el terremoto», dijo.

Uno de los pocos colegios abiertos en La Guaira es la Unidad Educativa Diocesana Juan Pablo II, con capacidad para 800 estudiantes, pero solo se han inscrito unos 300, informó su director, Marco Antonio Espinoza.

«El reinicio de clase va a ser de manera progresiva y segura atendiendo sobre todo el aspecto socioemocional, no solamente de nuestros estudiantes, sino también nuestro personal», dijo.

«Es normal que sintamos miedo y más con más de 2.000 réplicas que llevamos ya», sin embargo, «a pesar de ese temor, a pesar de las réplicas, veo una gente dispuesta a vivir, dispuesta a cumplir con sus actividades», añadió.

Para Yanet Domínguez, maestra en esta escuela donde apenas siete niños escuchaban clases este martes, el miedo es normal.

Los padres «me han preguntado si la institución quedó sólida, yo les dije que sí, que incluso a la institución se le han hecho mejoras y que no tengan miedo de mandar a sus niños», anima esta docente de quinto grado.

En el país, 80 colegios sufrieron daños estructurales y otros 900 afectaciones, según cifras oficiales.

En una zona de edificios afectados, bajo un toldo una maestra dibuja un círculo en una pizarra y habla de manejo emocional ante 14 alumnos. Se trata de un escuelita improvisada instalada dos meses atrás para que los menores puedan reinsertarse en la vida cotidiana.

«Están demasiado sensibles todavía. Cualquier conversación que tú hables con ellos, ellos siempre sacan el tema y siempre es bueno escucharlos para que de una manera u otra vayan drenando toda esa parte», explica a AFP María Herrera, docente de 43 años.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmó el lunes que más de 6 millones de estudiantes retornaron a clases en el país.

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