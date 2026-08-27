Liga de Quito vence a Aucas y pasa a las semifinales de la Copa Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 26 ago (EFE).- Liga de Quito venció este miércoles por 1-0 a Aucas y avanzó a las semifinales de la Copa Ecuador, fase en la que se enfrentará al ganador de la llave entre el club Astillero y Universidad Católica, campeón del torneo en 2025.

El gol de la victoria lo anotó Michael Estrada en el minuto 67, de penalti, tras una falta dentro del área del Aucas cometida por el centrocampista colombiano Estiven Tapiero.

El árbitro Yerson Zambrano debió revisar la jugada en el VAR antes de ratificar la sanción.

El primer tiempo fue discreto en cuanto a ocasiones de gol, con una para cada equipo. Estrada remató desviado por el costado izquierdo del arco defendido por Hamilton Piedra, mientras que Andrés Mena estrelló un potente disparo en el arco de Liga.

Liga de Quito esperará al ganador del enfrentamiento entre el club Astillero y la Universidad Católica, que se jugará el 10 de septiembre.

El ganador de la Copa Ecuador accederá a la primera fase previa de la Copa Libertadores de 2027. EFE

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