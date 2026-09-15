Listado de ganadores de los Emmy 2026
Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- ‘La maldición de Widow’s Bay’ se impuso este lunes en la 78º edición de los Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión, con seis premios, sumando un total de 14 galardones. A continuación la lista completa de ganadores:
Mejor serie de comedia:
‘La maldición de Widow’s Bay’.
Mejor serie de drama:
‘The Pitt’.
Mejor miniserie:
‘DTF St. Louis’.
Mejor actor en una serie de comedia:
Matthew Rhys (‘La maldición de Widow’s Bay’).
Mejor actriz en una serie de comedia:
Jean Smart (‘Hacks’).
Mejor actor en una serie de drama:
Noah Wyle (‘The Pitt’).
Mejor actriz en una serie de drama:
Rhea Seehorn (‘Pluribus’).
Mejor actor en una miniserie:
Matthew Rhys (‘The Beast In Me’).
Mejor actriz en una miniserie:
Sally Field (‘Criaturas Luminosas’).
Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:
Kate O’Flynn (‘La maldición de Widow’s Bay’).
Mejor actor secundario en una serie de comedia:
Stephen Root (‘La maldición de Widow’s Bay’).
Mejor actriz secundaria en una serie de drama:
Allison Janney (‘La diplomática’).
Mejor actor secundario en una serie de drama:
Tom Pelphrey (‘Task’).
Mejor actriz secundaria en una miniserie:
Linda Cardellini (‘DTF St. Louis’).
Mejor actor secundario en una miniserie:
David Harbour (‘DTF St. Louis’).
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