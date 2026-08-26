Lituania pide mantener los elementos clave del presupuesto de la UE y reforzar seguridad

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Riga, 26 ago (EFE).- Lituania espera que el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE) para el periodo 2028-2034 mantenga componentes fundamentales como la política agrícola, los fondos de cohesión y el apoyo al aumento de la competitividad, pero que también tenga en cuenta las necesidades de un entorno de seguridad completamente nuevo ante la amenaza rusa.

«Los nuevos desafíos de Europa no pueden abordarse debilitando aquello que se ha fortalecido en Europa durante décadas, como la cohesión, la política agrícola y la competitividad de nuestros países», afirmó en una rueda de prensa en Vilna el presidente lituano, Gitanas Nausėda, tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El jefe de Estado lituano subrayó al mismo tiempo que los Estados miembros en el flanco oriental de la UE sufren «directamente los efectos económicos y de seguridad de la guerra de Rusia».

«Nos enfrentamos a mayores costes de inversión, necesidades adicionales para la protección de infraestructuras críticas y constantes ataques híbridos. Por ello, el fortalecimiento del flanco oriental de la UE también debe quedar claramente reflejado en el nuevo presupuesto de la UE», enfatizó.

Costa, que se encuentra de gira por una serie de capitales de los Estados miembros para tratar el próximo presupuesto plurianual de la UE, reconoció las preocupaciones de Lituania y afirmó que «las amenazas híbridas y las incursiones de drones demuestran lo importante que es estar preparados, también en ámbitos como la defensa aérea y la protección de las fronteras».

«Estas amenazas complejas requieren una acción coordinada a nivel de la UE. Por eso estamos reforzando nuestras capacidades de defensa y seguridad, para que Europa pueda disuadir a sus adversarios y responder ante cualquier agresión», recalcó.

También habló de los desafíos migratorios a los que se enfrentan Lituania y sus vecinos bálticos, especialmente desde Bielorrusia.

«Su situación geográfica también los expone a la instrumentalización de la migración. Esto es totalmente inaceptable. Es inaceptable allí donde ocurra en las fronteras exteriores de la UE, ya sea en Ceuta o en la región del Báltico. Se trata de un desafío europeo común que requiere una respuesta europea conjunta en apoyo de los Estados miembros afectados», afirmó Costa. EFE

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