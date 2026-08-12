Localizada con vida una portuguesa del grupo de cuatro desparecidos en el mar en Croacia

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Zagreb, 12 ago (EFE).- Una mujer de nacionalidad portuguesa fue rescatada este miércoles con vida en la costa adriática de Croacia, mientras sigue la búsqueda de los tres compatriotas con los que se adentró anoche en el mar en un pequeño bote a remos en mitad de un temporal.

«Una mujer fue hallada en el mar, en la bahía de Butinj, alrededor de las 11:40. Fue entregada al personal de emergencias médicas en el puerto de Novi Vinodol», dijo en rueda de prensa el capitán del puerto de Senj, Nenad Bugarin.

La mujer fue avistada desde un avión que participa en el operativo de búsqueda lanzado anoche. El punto donde fue rescatada está a unos 20 kilómetros de donde los jóvenes se echaron al mar.

Bugarin señaló que se está analizando la información facilitada por la mujer para ayudar en la búsqueda de los tres desaparecidos.

El Ministerio del Mar, Transporte e Infraestructura croata ha indicado que a las 04:41 de la pasada madrugada se recibió un aviso sobre cuatro personas desaparecidas cerca de Senj, unos 60 kilómetros al sur de Rijeka.

Una amiga informó de que cuatro jóvenes salieron remando en un pequeño bote recreativo desde un camping local en dirección a Senj, y que luego desaparecieron.

La zona está azotada desde el martes por fuertes ráfagas de viento y olas de hasta tres metros de altura, por lo que inmediatamente tras recibir el aviso se lanzó la operación de búsqueda.

Los equipos de rescate habían localizado previamente en el agua un objeto que coincide con la descripción de la embarcación de los jóvenes.EFE

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