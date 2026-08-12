Localizados vivos dos portugueses del grupo de cuatro desparecidos en el mar en Croacia

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(Actualiza con un segundo rescatado)

Zagreb, 12 ago (EFE).- Un hombre y una mujer de nacionalidad portuguesa fueron rescatados este miércoles con vida en la costa adriática de Croacia, mientras sigue la búsqueda de los otros dos compatriotas con los que se adentraron anoche en el mar en un pequeño bote a remos en mitad de un temporal.

El primer rescate se produjo sobre las 11.40 hora local (9.40 GMT) cuando una mujer fue sacada del mar en la bahía de Butinj, a unos 20 kilómetros del punto donde los cuatro jóvenes, de unos treinta años, entraron al mar.

La mujer había sido avistada desde un avión que participa en el operativo de búsqueda lanzado anoche.

Poco después fue localizado un hombre a unos dos kilómetros del punto del primer rescate, según informó el capitán del puerto de Senj, Nenad Bugarin.

Los dos rescatados, que pasaron más de ocho horas en el mar, están siendo atendidos por los servicios de emergencias.

Bugarin señaló que se está analizando la información facilitada por la mujer para ayudar en la búsqueda de los tres desaparecidos.

El Ministerio del Mar, Transporte e Infraestructura croata había indicado que a las 4.41 de la pasada madrugada (2.41 GMT) se recibió un aviso sobre cuatro personas desaparecidas cerca de Senj, a unos 60 kilómetros al sur de Rijeka.

Una amiga informó de que cuatro jóvenes salieron remando en un pequeño bote recreativo desde un camping local en dirección a Senj, y que luego desaparecieron.

La zona está azotada desde el martes por fuertes ráfagas de viento y olas de hasta tres metros de altura, por lo que inmediatamente tras recibir el aviso se lanzó la operación de búsqueda.

Los equipos de rescate habían localizado previamente en el agua un objeto que coincide con la descripción de la embarcación de los jóvenes.

Otras dos personas que practicaban remo de pie, de nacionalidad checa, fueron previamente rescatados en las inmediaciones de Senj. EFE

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