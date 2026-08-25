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Localizan con vida a reportero mexicano reportado como desaparecido tras tiroteo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Veracruz (México), 25 ago (EFE).- El periodista mexicano Elí Martínez, quien había sido reportado como desaparecido tras un ataque armado ocurrido en el estado de Veracruz, fue localizado vivo.

Fuentes policiales confirmaron a EFE la localización del reportero de nota roja de la página digital El Noreste y colaborador de Radio Fórmula, sin embargo, no hubo detalles de cómo fue ubicado ni dónde.

El comunicador había sido reportado como desaparecido desde la noche del lunes en el municipio de Poza Rica, cuando, junto con el reportero de nota roja Raymundo Perdomo del periódico Vanguardia, fueron atacados por un grupo armado.

Fue en una calle de la colonia Cazones cuando los reporteros fueron interceptados por sujetos armados a bordo de motocicletas, quienes dispararon en su contra.

Perdomo logró huir de la zona del ataque, sin embargo, desde entonces Martínez no había sido localizado.

Durante el presente año, suman tres asesinatos de periodistas en Veracruz.

En enero fue asesinado a tiros el reportero de nota roja Carlos Castro, un hecho ocurrido en el municipio de Poza Rica, una zona petrolera y de altos niveles de inseguridad.

El 11 de junio, el periodista veracruzano de nota roja Luis Ángel López fue asesinado también en Poza Rica.

En tanto, la reportera Roxana Ramírez fue secuestrada el 2 de junio en el sur de Veracruz y sus restos hallados un mes después.

Históricamente, Veracruz es una entidad considerada por organizaciones no gubernamentales como una de las regiones más peligrosas de México y del mundo para ejercer el periodismo. EFE

eap/csr/mra

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