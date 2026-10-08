Los auditores de la UE avisan sobre endeudamiento y piden cautela en el nuevo presupuesto

Compartir

4 minutos

Bruselas, 8 oct (EFE).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) advirtió este jueves sobre las consecuencias del creciente endeudamiento del bloque y su impacto en el futuro presupuesto, cuyas negociaciones están en marcha y en las que los auditores piden «cautela» de cara a su diseño definitivo.

Estos mensajes se desprenden del informe anual del organismo que fiscaliza las cuentas comunitarias, en el que los auditores anticipan que la deuda total de la UE podría alcanzar el billón de euros en 2027 (desde los 739.000 millones a cierre de 2025) y avisan de que «los costes de endeudamiento (…) siguen duplicando las estimaciones iniciales».

«En última instancia, esto tiene un impacto en el presupuesto que está disponible (…). Hay aproximadamente 30.000 euros al año asignados al servicio de la deuda, así que obviamente esto afecta a lo que está disponible para las políticas tradicionales o las nuevas prioridades», señaló en una rueda de prensa el presidente del Tribunal de Cuentas europeo, Tony Murphy.

El organismo anticipa que la UE tendrá que dedicar un 8 % de su presupuesto anual a la devolución de la deuda contraída por el fondo de recuperación pospandemia, los préstamos a Ucrania o el nuevo instrumento para incentivar compras conjuntas en el sector de la defensa.

Sólo los costes relativos a los créditos del fondo de recuperación ascenderán a 93.000 millones de euros en el periodo 2028-2034, calculan los auditores, que recuerdan que a esto se suman las propuestas dentro del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) que suponen nuevas emisiones de deuda.

«Puede ocurrir que, debido a estos empréstitos previstos, los Estados miembros tengan que aumentar las contribuciones nacionales para el servicio de la deuda en un momento en que los presupuestos están sometidos a tensiones», subraya el informe.

En la misma línea, Murphy recordó que «alrededor del 20 %» del borrador presupuestario de la Comisión Europea «depende de nuevas fuentes de ingresos que todavía deben ser aprobadas» y que, «si no se materializan», podrían abocar a la UE a afrontar un «déficit presupuestario significativo», por lo que piden «cautela» en las negociaciones que en los próximos meses darán forma definitiva a las cuentas.

Más errores

Con respecto a la ejecución del presupuesto de 2025, los auditores constataron que el nivel de error estimado en el gasto del bloque aumentó hasta representar un 3,8 % de las cuentas, dos décimas más que el año anterior, y que estos fallos fueron «significativos y generalizados», por lo que emitieron una opinión desfavorable por séptimo año consecutivo.

Los porcentajes de error más elevados se registraron en los fondos regionales de cohesión, en los que pasó del 5,7 % en 2024 al 6,6 % en 2025, y en los fondos agrícolas y para el medio ambiente, capítulo cuyo porcentaje de error subió del 2,6 % al 3,9 %.

Además, encontraron algunas irregularidades en los 45.400 millones que fueron desembolsados el pasado ejercicio a los Estados miembros dentro del fondo de recuperación.

En el caso de España, el miembro español del Tribunal, Alejandro Blanco, explicó que el organismo detectó una irregularidad en el quinto pago, relacionada con el hito sobre la evaluación de la Estrategia nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Tribunal de Cuentas denuncia también que se permitiera a los Estados miembros «relajar o restringir los compromisos de sus planes de recuperación sin aportar motivos ni pruebas convincentes».

«Esto debilita el vínculo entre la financiación y lo que se consigue con los fondos, corriendo el riesgo de que los Estados miembros puedan recibir financiación incluso cuando los resultados sean insuficientes», apuntó Blanco. EFE

asa/ymo/llb