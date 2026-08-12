Los beneficios de Foxconn superan las previsiones por la demanda de servidores de IA

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El gigante taiwanés de los equipos informáticos Foxconn reportó el miércoles un beneficio por encima de lo esperado en el segundo trimestre, ante la creciente demanda de servidores de inteligencia artificial requeridos en los centros de datos.

Foxconn, cuyo nombre oficial es Hon Hai Precision Industry, pasó de ensamblar iPhones a fabricar servidores de IA para el gigante tecnológico estadounidense Nvidia, además de vehículos eléctricos y robots.

La compañía indicó que el beneficio neto de abril a junio alcanzó 59.970 millones de nuevos dólares taiwaneses (NT, 1,860 millones de dólares estadounidenses), 35% más que el mismo período del año previo.

El resultado supera la previsión de un sondeo de la agencia financiera Bloomberg entre analistas, de 58.380 millones de NT.

Los ingresos del trimestre alcanzaron 2,53 billones de NT, 41% más que un año antes.

«La infraestructura de IA impulsa el crecimiento», dijo Foxconn en un comunicado.

La compañía prevé un fuerte crecimiento interanual en el tercer trimestre y «una proyección fuerte para todo el año».

El gobierno y los gigantes tecnológicos destinan grandes sumas a la construcción de centros de datos para entrenar y operar herramientas de IA, como chatbots, generadores de imágenes y agentes capaces de ejecutar tareas.

Esto ha impulsado fuertemente el negocio de Foxconn, que fabrica los servidores utilizados en los centros de datos.

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