Los pasajeros de Plus Ultra varados en Brasil embarcan rumbo a Madrid

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São Paulo, 25 ago (EFE).- Los pasajeros de un vuelo de Plus Ultra varados desde el domingo en Brasil por un fallo técnico en un vuelo Buenos Aires-Madrid embarcaron este martes en otro vuelo rumbo a la capital española.

El nuevo vuelo de Plus Ultra partió del aeropuerto de Natal a las 22:10 hora local (01:10 GMT del miércoles), según informaciones del panel de vuelos de la terminal, lo que supone tres horas de atraso con respecto al horario inicialmente previsto.

El avión fue fletado horas antes por la aerolínea española, que lo envió desde Madrid a Natal, ciudad en el noreste de Brasil, para buscar a los cerca de 300 pasajeros.

El vuelo original, que partió de Buenos Aires, hizo un aterrizaje de emergencia la tarde del domingo en Natal, luego de sufrir una falla técnica.

Los cerca de 300 pasajeros se quejaron de falta de comunicación por parte de la aerolínea, que no tiene oficinas en Brasil, así como de problemas en la asignación de hoteles y en la distribución de las ayudas de alimentación. EFE

mp/cm/rrt