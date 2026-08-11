Los portugueses ultiman sus planes ante la llegada del eclipse solar

Compartir

4 minutos

Lisboa, 11 ago (EFE).- Hoteles reservados, masiva venta de gafas homologadas, estudios preparados y decenas de actividades programadas son las principales consecuencias de la llegada del eclipse total de Sol que Portugal podrá ver este miércoles, un fenómeno que no se producía desde hace más de un siglo en este país ibérico.

Es en el norte donde se concentra un especial interés, ya que ahí se encuentra el Parque Natural de Montesinho, en el distrito de Bragança (colindante con la región española de Castilla y León), el único punto desde donde se podrá disfrutar del fenómeno con el Sol oculto al 100 %, previsto para el final de la tarde.

En el resto del país el eclipse será parcial, con una ocultación del astro rey de entre el 92 y el 99 % en territorio peninsular y próximo al 75 % en los archipiélagos de Azores y Madeira.

La alcaldesa de Bragança -municipio al que pertenece el parque natural-, Isabel Ferreira, precisó en declaraciones a EFE que apenas cerca de 2.000 personas, entre ellos los residentes de la zona, podrán ver el eclipse total en la reserva, ya que han limitado el acceso al lugar por el riesgo de incendios rurales que se registra estos días y por la falta de espacio.

Según sus datos, entre esos afortunados habrá también especialistas «de todo el mundo», aunque la mayoría serán portugueses.

En la propia ciudad de Bragança, donde la ocultación del Sol rondará el 99,9 %, han habilitado el aeródromo municipal para recibir a cerca de 8.000 personas, con transporte hacia el lugar garantizado y varias actividades culturales y científicas para los visitantes.

«No conseguimos calcular cuántas personas nos visitarán, pero de momento la hotelería y los alojamientos locales están al completo», aseguró.

Está convencida de que esto se debe a este fenómeno astronómico, ya que, aunque en otros agostos también hay una ocupación alta, en esta ocasión «las reservas se agotaron muy temprano»: «Eso se debe, sin duda, al eclipse solar», recalcó.

Ópticas y farmacias de la zona consultadas por EFE en los últimos días afirmaron que ha sido una «locura» la demanda de gafas homologadas requeridas para ver el eclipse sin sufrir daños oculares.

Pero este fenómeno no es solo algo curioso para la ciudadanía, también tiene un relevante impacto científico.

Así lo explicó a EFE el gestor de programas de Educación de la Agencia Espacial Portuguesa, Pedro Coimbra, que destacó que un eclipse total es «siempre importante para la comunidad científica», con varios estudios previstos para esos segundos de oscuridad.

En ese sentido, más allá de la observación astronómica, ejemplificó que está previsto que se realice un estudio para analizar el comportamiento animal.

Sin dar nombres, precisó que hay expertos que planean viajar a España, que tendrá una mayor región de observación del eclipse total, para realizar sus estudios.

En recientes declaraciones a la agencia Lusa, el investigador del Instituto de Astrofísica y Ciencias del espacio y director del Observatorio Geofísico y Astronómico de la Universidad de Coimbra, Ricardo Gafeira, confirmó que integra una expedición informal de científicos europeos que va a observar el eclipse total solar desde España.

Pese a que el eclipse solar no será total en el resto del territorio portugués, millones de personas podrán disfrutar de una alta ocultación del Sol, lo que ha llevado a que se disparen también las ventas de gafas homologadas en otros puntos del país.

También se han convocado múltiples puntos de encuentro y actividades para realizar en las horas previas y de observación, que se han reunido en su mayoría en una web creada para la ocasión.

En esa página, se anuncian cerca de 400 actividades, que incluyen la instalación de telescopios en las calles de algunas ciudades, música en vivo y encuentros con científicos que explicarán a la población cada fase del fenómeno.

Uno de los puntos más característicos donde se concentrarán los portugueses será el cabo da Roca, próximo a Lisboa y el punto más occidental de Europa continental, con vistas al océano, que ha limitado el acceso, con las entradas agotadas ya este martes.

De acuerdo al Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, durante el eclipse está previsto que el cielo esté «poco nublado o limpio en la generalidad» del territorio peninsular, aunque podrán registrarse algunas nubes en la zona costera de cabo Raso, próximo a la capital.

El último eclipse total que se pudo observar en Portugal peninsular se remonta a 1912. EFE

cch/cc