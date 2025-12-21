Más de 41.000 migrantes cruzaron irregularmente al R. Unido en 2025, con 803 este sábado

Londres, 21 dic (EFE).- Más de 41.000 migrantes han cruzado de manera irregular al Reino Unido a través de botes pequeños por el Canal de la Mancha en lo que va de 2025, una cifra que se superó después de que 803 personas llegasen este sábado a las costas británicas.

De acuerdo con las cifras difundidas este domingo por el Ministerio del Interior británico (Home Office), el número total de migrantes que han cruzado ilegalmente al Reino Unido por el estrecho en este año se sitúa en 41.455 personas.

Solo este sábado, 20 de diciembre, se registraron un total de 803 llegadas en 13 barcazas distintas, siendo el día de mayor afluencia desde el pasado 8 de octubre, cuando 1.075 personas cruzaron el Canal de la Mancha en una única jornada.

Además, según el Home Office, los datos de este sábado marcaron el máximo histórico de cruces diarios en el mes de diciembre desde que se tienen registros.

Diciembre es tradicionalmente uno de los meses más tranquilos para las travesías en el Canal de la Mancha, dadas las bajas temperaturas, el menor tiempo de luz y la poca visibilidad, que dificultan los viajes por el paso marítimo.

En lo que va de mes, 2.163 migrantes han llegado ilegalmente a las costas británicas, todavía por debajo del máximo registrado en 2024, con 3.254.

Lo sorprendente es que esta cifra se ha alcanzado únicamente con las travesías de una única semana: entre el sábado 13 y el 20 de diciembre.

El día 13, 737 personas llegaron al Reino Unido tras atravesar el paso marítimo en 11 embarcaciones, rompiendo así con una racha de veintiocho días en las que no se había registrado ninguna patera, el periodo más largo desde 2018 sin entradas.

Las cifras de 2025, todavía a dos semanas de acabar el año, superan ya ampliamente a las de los dos anteriores -36.816 entradas en 2024 y 29.347 en 2023-, pese al endurecimiento de las políticas migratorias llevado a cabo por el actual Gobierno laborista de Keir Starmer.

También acercan el año actual al que registró el récord de entradas, que fue 2022, cuando se computaron 45.755 personas llegadas en barcazas.

La migración irregular, así como la lucha contra las bandas criminales de tráfico de personas migrantes, han sido uno de los grandes caballos de batalla de Starmer, que ha intentado abordar el tema con un acuerdo de repatriación recíproca con Francia y acelerando las deportaciones.

Al mismo tiempo, la inmigración ilegal se ha convertido en el arma política de la derecha británica, sobre todo del partido populista de derechas Reform UK, liderado por Nigel Farage y que actualmente encabeza los sondeos de intención de voto en el país. EFE

