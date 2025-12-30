Mélenchon denuncia la agresión de EE.UU. a Venezuela

París, 30 dic (EFE).- El líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, denunció este martes el ataque estadounidense contra Venezuela, que calificó de «insoportable agresión para el pillaje de ese país».

«Total solidaridad con Venezuela, fuerza y valor para su gobierno y para su pueblo para una resistencia victoriosa», señaló Mélenchon en un mensaje en su cuenta de X.

El fundador de La Francia Insumisa (LFI), conocido por su proximidad con las autoridades de Caracas, tituló su mensaje (Donald) «Trump ataca Venezuela».

El presidente estadounidense había confirmado el lunes que su país había llevado a cabo una acción en un muelle «donde cargan las drogas en los barcos».

Según el New York Times, esa acción corrió a cargo de drones que tenían como objetivo un muelle de un puerto en Venezuela que se creía que era utilizado por el Tren de Aragua, una poderosa banda criminal transnacional, para almacenar drogas y preparar su traslado en embarcaciones. EFE

