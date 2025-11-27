México logra uno de los años “más exitosos” en la conservación de tortugas marinas

Ciudad de México, 27 nov (EFE).- México registró este 2025 una de las temporadas “más exitosas” en la conservación de tortugas marinas, con más de 142.947 crías liberadas al mar y 1.678 nidos atendidos en las playas de la Riviera Maya (suroeste) gracias a un “trabajo excepcional”, según informó este jueves la Fundación Eco-Bahía México.

En un comunicado señalaron que la playa Aventuras DIF se consolidó como uno de los “sitios más importantes de anidación de Tortuga Caguama (Caretta caretta) en México y uno de los programas de conservación más sólidos del Caribe”.

Detallaron que, con los datos preliminares y con la temporada aún por concluir, todavía existen nidos activos en las playas a mayores de los 474 de tortuga caguama y 1.204 de tortuga blanca/verde.

De igual manera, cuantificaron que de las casi 143.000 crías del reptil, 41.879 pertenecen a la tortuga caguama y 101.068 de a la tortuga blanca/verde.

El gerente de la Fundación Eco-Bahía México, Luis Verdín, señaló “la enorme responsabilidad que tenemos como guardianes de una de las especies más emblemáticas del Caribe».

«Cada nido protegido y cada cría liberada representan un paso más para asegurar que estas especies sigan formando parte de nuestro patrimonio natural”, sentenció.

Igualmente, celebró el desempleo del equipo conformado por cinco técnicos de campo y cinco estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), que reflejaron «el compromiso, la disciplina y la pasión» del desempeño.

México cuenta con seis de las siete especies de tortugas en sus océanos: la tortuga verde/negra del Pacífico, la tortuga lora, la golfina, la caguama, Carey y Laúd.

Todas las especies de tortuga marina en México están protegidas por estar en peligro de extinción a través del dictado y vigilado del cumplimiento de diversas reglamentaciones jurídicas tales como leyes, decretos y acuerdos que protegen a las especies que habitan el territorio. EFE

