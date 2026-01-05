Machado agradece «firmeza» de Trump y dice que Venezuela será «principal aliado» de EE.UU.

Caracas, 5 ene (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este lunes al presidente de EE.UU., Donald Trump, por su «firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley», dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y aseguró que el país suramericano será «el principal aliado» de Washington.

En un mensaje publicado en redes sociales, la también Nobel de la Paz expresó que «la libertad de Venezuela está cerca» y que «pronto» sus ciudadanos, incluyendo los que se encuentran en el exterior, van a «celebrar» en su propio país.

La exdiputada indicó en el mensaje que el pueblo venezolano «salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición» en el país suramericano.

«Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa», dijo Machado, quien compartió junto con el mensaje un vídeo de algunas de estas movilizaciones en varios países.

Además, afirmó que Venezuela «será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos».

Maduro y su esposa fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante una serie de ataques en distintos puntos de Caracas y tres estados cercanos, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia tras su traslado al país norteamericano, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

Maduro está acusado en EE.UU. de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

Trump ha puesto en duda que la líder opositora, quien salió del país suramericano en diciembre para recibir el premio nobel en Oslo, tras casi un año en la clandestinidad, tenga capacidad para gobernar, tras señalar que «no tiene el respeto ni apoyo suficientes» en Venezuela.

Este domingo, el republicano exigió a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, «acceso total» en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que amenazó con realizar nuevos ataques.EFE

