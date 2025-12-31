Machado y González Urrutia dicen que en 2026 se consolidará «la libertad» de Venezuela

Caracas, 31 dic (EFE).- Los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dijeron este miércoles que el 2026 será el año de la «consolidación de la libertad» de su país y aseguraron que están cada vez más comprometidos con la «lucha» que mantienen desde que denunciaran un fraude en las elecciones presidenciales de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto.

«El 2026 será el año de la consolidación de la Libertad de nuestra nación. Nuestro mensaje de fin de año para todos los venezolanos», escribió Machado en un mensaje en X que acompañó con un vídeo en el que también aparece González Urrutia, quien reclama ser el «presidente electo» en las pasadas elecciones.

En el vídeo, González Urrutia señala que «Venezuela tiene un camino posible, realista y democrático» y que el camino «exige orden, constancia y compromiso colectivo».

