Macri se declara «admirador» de Paraguay por fortalecer sus instituciones y dar confianza

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Asunción, 10 ago (EFE).- El expresidente de Argentina, Mauricio Macri (2015-2019), se declaró este lunes un «gran admirador» de Paraguay al destacar que en las últimas décadas el país ha fortalecido sus instituciones: «la base» para generar confianza, atraer inversiones e impulsar el desarrollo.

«Yo soy un gran admirador de lo que han logrado», dijo el derechista durante una conferencia magistral que ofreció en la ciudad de Luque (centro) junto al presidente paraguayo, Santiago Peña.

«Paraguay en estas últimas décadas ha dado un paso adelante gigantesco en la construcción y fortalecimiento de la institucionalidad, que es la base de la fuerza más dinámica que tiene una sociedad que es la confianza, tener confianza para lograr inversión, desarrollo, empleo, oportunidades», añadió el exmandatario en su ponencia.

Para el líder argentino, esta realidad «no es el punto de llegada», sino un «punto de partida muy sólido» que permitirá al país seguir creciendo.

En su intervención, Peña llamó a sus compatriotas a creer que Paraguay tiene «absolutamente todas las condiciones» como para convertirse en una de las naciones «más prósperas», al señalar la disponibilidad de agua, energía, tierra para cultivar, entre otros.

Macri visitó Paraguay en mayo de 2025 como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA para presentar un programa de educación digital del ente rector del fútbol mundial.

Además, asistió el 15 de agosto de 2023 a la ceremonia de investidura de Peña.

La economía de Paraguay, país de 6,4 millones de habitantes, se expandió un 6,6 % en 2025, un 4,2 % en 2024, y creció hasta el 4,7 % en 2023, según el Banco Central (BCP).

El emisor elevó en julio pasado a 4,5 % la previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país para este año, antes estimado en 4,2 %, y redujo de 3,5 % a 3,3 % la proyección de la inflación.

En 2025 se aprobaron más de 140 proyectos de inversión en Paraguay, por un valor aproximado de 699 millones de dólares, según el Ministerio de Industria y Comercio. EFE

nva/LPM