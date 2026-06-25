Macron anuncia el envío inmediato de equipo de 85 rescatistas a Venezuela tras terremotos

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París, 25 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro hacia Venezuela, tras los violentos terremotos que han sacudido Caracas y varias regiones del país.

«Un equipo de 85 rescatistas franceses especializados en salvamento y desescombro será desplegado de inmediato», dijo el jefe de Estado francés en un mensaje en sus redes sociales, tras mantener una conversación con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en la que expresó la solidaridad de Francia con el pueblo del país latinoamericano y trasladó sus condolencias a las víctimas y a sus familias.

Francia, añadió Macron, está dispuesta a actuar junto a sus socios europeos para aportar asistencia a las poblaciones afectadas en función de las necesidades planteadas por las autoridades venezolanas.

El dispositivo anunciado por Macron se enmarca en la respuesta de solidaridad internacional ante el seísmo, que ha causado graves daños materiales y un número aún por determinar de víctimas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó, mediante modelos automáticos basados en la intensidad de los seismos, la densidad de población y la vulnerabilidad de las construcciones, que el número final de víctimas podría situarse entre 10.000 y 100.000 personas.

El organismo calcula una probabilidad del 42 % para ese escenario, frente a un 33 % de posibilidades de que la cifra se sitúe entre 1.000 y 10.000 fallecidos. EFE

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