Macron transmite sus condolencias a Colombia por el terremoto y ofrece la ayuda de Francia

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París, 10 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, transmitió sus condolencias al pueblo colombiano, golpeado este lunes por un terremoto de magnitud 7,4 que ha causado al menos 71 muertos, al tiempo que ofreció su ayuda al Gobierno de ese país.

«Frente al terrible seísmo que ha golpeado Colombia, envío, en nombre de Francia, mis afecto más sincero al pueblo colombiano», escribió Macron en la red social X.

El presidente francés envió sus condolencias «a las víctimas, a sus familiares, a los heridos y a todos los afectados por esta catástrofe».

«Nuestra solidaridad se dirige también a los equipos de rescate y a todos los que trabajan, con valentía, para ayudar a la población siniestrada», agregó.

Macron aseguró que «ante este drama, Colombia puede contar con la amistad y el respaldo» de Francia.

El terremoto, que ha golpeado especialmente al centro y oeste del país, ha causado además graves daños materiales y llevado al Gobierno colombiano a declarar la situación de «desastre nacional», mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y valoración de daños por el temblor. EFE

lmpg/mra