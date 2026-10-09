Mamdani exige a Trump poner fin a las operaciones de ICE en Nueva York tras un tiroteo

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Washington, 8 oct (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, exigió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ponga fin a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad, después de que una persona resultara herida por disparos en un incidente en el que estarían involucrados agentes migratorios en el barrio de Marble Hill.

«He llamado al presidente; cuando hablemos, le exigiré que ponga fin a todas las operaciones de ICE en nuestra ciudad», escribió Mamdani en la red social X, donde calificó lo ocurrido de «inconcebible y sumamente grave».

El alcalde señaló que, según los primeros informes, los agentes rodearon al hombre y a un niño de cinco años que se encontraban en un automóvil antes de disparar varias veces. Añadió que, según la información preliminar disponible, el menor habría resultado ileso.

«No me quedaré de brazos cruzados mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades», afirmó Mamdani, quien también reclamó el fin de las operaciones de la agencia en los barrios, hospitales y calles de la ciudad.

La Policía de Nueva York (NYPD) informó de que el incidente ocurrió alrededor de las 16:00 hora local (22:00 GMT) y que la persona herida fue trasladada a un hospital cercano, donde se encontraba consciente y recibía atención médica. La institución precisó que sus agentes no estuvieron involucrados en el tiroteo ni se encontraban en el lugar cuando ocurrió.

Por su parte, la New York Immigration Coalition (NYIC), una organización de defensa de los inmigrantes, afirmó que el disparo fue efectuado por un agente del ICE y reclamó una investigación inmediata y la publicación de las imágenes de las cámaras corporales de los agentes.

El presidente y director ejecutivo de la organización, Murad Awawdeh, pidió que se depuren responsabilidades si se determina que los agentes utilizaron fuerza excesiva y reclamó mayor transparencia sobre lo sucedido.

Nueva York es una ciudad santuario para los inmigrantes, una condición que implica restricciones a la cooperación de las autoridades locales con las agencias federales de inmigración, aunque el ICE puede realizar sus propias operaciones en la ciudad. EFE

dte/rrt