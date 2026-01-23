Marco Rubio respalda al primer ministro de Haití y recuerda que el Consejo debe disolverse

Washington, 23 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo este viernes una conversación telefónica con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, a quien expresó su respaldo al frente del Gobierno y recordó que el Consejo Presidencial de Transición (CPT) deberá disolverse el próximo 7 de febrero.

La conversación se produjo un día después de que cinco miembros del Consejo, de los siete con derecho a voto del organismo, firmaran una resolución en la que exigen la destitución del primer ministro. EFE

