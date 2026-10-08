Meloni supera una prueba clave en Italia al aprobar una reforma electoral

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El parlamento italiano aprobó el jueves una reforma electoral que, según los partidos de oposición, está diseñada para aumentar las probabilidades de reelección del actual Gobierno el próximo año.

La reforma instaura un sistema proporcional que garantizará una mayoría parlamentaria a cualquier alianza que sobrepase el 42%. Lo que se traducirá en unos 70 escaños en el Congreso y 35 en el Senado.

Los partidos de la oposición ya han prometido impugnar la nueva ley electoral ante los tribunales.

Giuseppe Conte, ex primer ministro y líder del partido opositor Movimiento 5 estrellas, le dijo a la AFP que esta nueva ley es «un desorden, un plan enrevesado, ideado únicamente para encontrar una fórmula que permita obtener ventaja en las próximas elecciones en otoño de 2027».

Alcanzar el 42% de votos exigidos por esta nueva reforma será difícil tanto para la izquierda como para la derecha.

El partido de Meloni Fratelli d’Italia está perdiendo electores en favor del partido de Roberto Vannaci, Futuro Nacional y rechaza una alianza con este.

La centroizquierda está actualmente dividida sobre varios puntos claves y en cuanto a la selección del candidato como jefe de gobierno.

Meloni, que preside el gobierno más longevo en la historia de Italia de posguerra, sostiene que la reforma aportará una mayor estabilidad política.

Entre los cambios previstos, los partidos y coaliciones tendrán que presentar un programa de gobierno así como un candidato a primer ministro antes de las elecciones.

Según una reciente encuesta de Ipsos Doxa, la coalición de centroizquierda podría superar el umbral del 42 %, siempre que consiga superar sus divisiones internas y convencer a dos pequeños partidos radicales de unir fuerzas.

El mandato de Meloni termina oficialmente en octubre de 2027, pero podría optar por adelantar las elecciones a abril o mayo.

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