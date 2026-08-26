Merz promete al menos un 1 % de crecimiento del PIB frente al pesimismo y el auge de AfD

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Berlín, 26 ago (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, confió este miércoles en que en 2027 el PIB germano crezca al menos un 1 %, tras el estancamiento de 2025, y prometió un futuro optimista para Alemania cuando la popularidad de su Ejecutivo está bajo mínimos y ante tres elecciones regionales en las que se esperan resultados inéditos de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

«Tenemos la posibilidad de que el próximo año, en 2027, vuelva a haber un 1 antes de la coma. No sé qué cifra habrá después de la coma, pero tenemos la posibilidad de que vuelva a haber un 1 antes de la coma en la evolución de nuestro PIB», dijo Merz en una rueda de prensa tras la tradicional reunión del Gobierno de coalición de conservadores y socialdemócratas previo al nuevo curso político.

«Un crecimiento del 1 % supone un aumento de la producción económica en Alemania de casi 50.000 millones de euros, una cifra enorme», abundó Merz, acompañado del vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, y del titular de Interior, Alexander Dobrindt, en los jardines del castillo de Neuhardenberg, en el oriental estado federal de Brandeburgo.

Después de dos días de consultas, Merz defendió que la gestión de su Ejecutivo sacará de la actual coyuntura económica al país, que apenas creció un 0,2 % en 2025, después de que en 2023 y 2024 el PIB germano se contrajera un 0,2 % y 0,3 %, respectivamente.

Crecimiento por las inversiones

Merz, que indicó que «las previsiones para 2027 se han revisado al alza» pese a las guerras en Ucrania y en el Golfo Pérsico y a conflictos arancelarios, reivindicó que él y sus ministros tienen una visión de futuro del país, una «Alemania del mañana» que es «optimista y llena de confianza».

El canciller defendió la agenda de reformas de su Ejecutivo, iniciativas que afectan a las jubilaciones, la sanidad y la burocracia, y que incluyen un programa de inversiones de hasta 500.000 millones de euros.

Junto a Merz, Klingbeil sostuvo que sin ese impulso inversor la economía germana experimentaría otra caída de su PIB.

«Sin esta ofensiva de inversión, estaríamos en recesión», afirmó.

Poner a Alemania frente a Washington y Pekín

Klingbeil incidió en que el Ejecutivo quiere ver de nuevo a Alemania «a la cabeza» en materia tecnológica y económica en tiempos de la inteligencia artificial, pero en la medida de lo posible con modelos, chips y centros de datos propios.

«Es fundamental que los puestos de trabajo del futuro se creen en Alemania, y también es fundamental que seamos más independientes y soberanos, para que no se decida nuestro futuro en Washington o en Pekín, para que no sean los ‘Tech Bros’ de Silicon Valley», con su peligrosa ideología, quienes decidan sobre el futuro de la IA», expuso.

Merz y Klingbeil defendieron la labor del Gobierno en un momento en el que reina la desconfianza con el Ejecutivo.

Según una encuesta del instituto demoscópico Forsa, el 85 % de los alemanes está insatisfecho con la gestión de Merz y solo el 11 % de los alemanes cree que el canciller logrará recuperar claramente la confianza de los ciudadanos en los próximos meses.

AfD empuja en el este alemán

Al tiempo que se instala la desconfianza con el Gobierno de Merz, quien pidió luchar contra el «descontento generalizado», las encuestas de intención de voto dan alas al partido de ultraderecha AfD de cara a las elecciones regionales de septiembre, mes en el que votarán los estados federados orientales de Sajonia-Anhalt, Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín.

En Sajonia-Anhalt, que celebrará sus comicios el próximo 6 de septiembre, AfD figura como favorita pues hay sondeos que le atribuyen una victoria con hasta un 43 % de los votos, algo que podría traducirse en una inédita mayoría absoluta de la formación de ultraderecha.

En Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania, donde se vota el próximo 20 de septiembre, los sondeos prevén igualmente una subida de AfD, de hasta el 18 % en la capital, sólo por debajo de La Izquierda (22 %), y de hasta el 39 % en la región del noreste teutón. EFE

smm/cae

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