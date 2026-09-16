Merz recibe apoyo de los barones de la CDU de cara a dos comicios regionales

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Berlín, 16 sep (EFE).- Los ocho primeros ministros regionales de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, reiteraron este miércoles su apoyo al jefe del Ejecutivo a pocos días de los comicios de Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania, y después de la debacle sufrida por su formación en Sajonia-Anhalt, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo una victoria arrolladora.

«La gente puede confiar en que nos ocuparemos del problema, como primeros ministros queremos contribuir con nuestro aporte junto al canciller», dice una declaración de los primeros ministros.

Los primeros ministros rechazan también expresamente en su declaración la posibilidad de romper la actual coalición con el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) para seguir gobernando en minoría.

Las encuestas para las regionales de este domingo anuncian para la CDU una derrota estrepitosa en Mecklenburgo-Antepomerania (noreste del país) y un duelo por el primer lugar en Berlín con la Izquierda.

En Mecklemburgo-Antepomerania, la campaña se ha convertido en un duelo entre el SPD, formación de la primera ministra regional Manuela Schwesig, y AfD, una carrera que parece haber perjudicado a la CDU.

Schwesig ha centrado la campaña en su propia popularidad lo que le ha sido recompensado con una remontada en las encuestas en la que ha reducido la ventaja de AfD, que llegó a estar cerca de los diez puntos, a dos puntos.

La última encuesta, publicada el lunes y realizada por instituto demoscópico Insa por encargo del diario Bild, atribuye a AfD un 37 %, al SPD un 35 %, a La Izquierda un 10 %, a la CDU un 7 % y a Los Verdes un 5 %.

Schwesig gobierna en Mecklemburgo-Antepomerania desde 2017 y actualmente en coalición con La Izquierda.

El 7,0 % que anuncian las encuestas para la CDU sería el peor resultado en unas elecciones regionales en la historia del partido democristiano.

En Berlín, la última encuesta, también de Insa, ve empatados a la CDU y a La Izquierda con el 20 % cada uno, seguidos por la AfD con el 18 %, Los Verdes con el 16 %, el SPD con el 12 % y la Alianza Sahra Wagenknecht con el 5 %.

Esa constelación abriría la posibilidad de dos coaliciones, una presidida por la CDU y otra presidida por La Izquierda y en ambos casos completa por Los Verdes y el SPD.

La atención está centrada en Mecklemburgo-Antepomerania donde incluso algunos diputados regionales han advertido del peligro de que la CDU al final quede por debajo del 5 % y con ello sin representación parlamentaria.

Reunión con cúpula de la CDU

El resultado de Sajonia-Anhalt había aumentado la presión sobre Merz como jefe de la CDU y una nueva debacle este domingo puede agravar las cosas.

Merz ha convocado para el domingo una reunión de la cúpula de la CDU a la que, según han publicado medios como el diario berlinés Der Tagesspiegel, piensa pedir un voto de confianza una vez se conozcan los resultados electorales.

La próxima semana se presenta muy exigente para el canciller por motivos de política interna, pues ha trascendido que el jefe del Gobierno alemán ha pospuesto un viaje que tenía previsto a Estados Unidos para el martes, según medios como el semanario Der Spiegel, que citó fuentes gubernamentales. EFE

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