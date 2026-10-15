Milei pide en Washington que Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El presidente argentino, Javier Milei, pidió este miércoles que el presidente Donald Trump salga fortalecido en las elecciones legislativas de medio mandato presidencial en Estados Unidos, en un discurso en Washington con motivo de un galardón concedido por una asociación hispana.

«Es importante, no solo para los Estados Unidos, sino para Occidente entero (…) que el presidente Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre; no podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio» declaró Milei en la gala Hispanic Heritage.

Milei llegó el miércoles a la capital estadounidense para reunirse con inversores y asistir a la gala. El jueves tiene previsto dar otro discurso ante la Cámara de Comercio estadounidense.

Milei es uno de los aliados de Trump en América Latina, y el inquilino de la Casa Blanca apoyó decididamente al ultraliberal argentino hace un año, cuando su gobierno enfrentaba también unas decisivas elecciones legislativas.

El apoyo de Trump, unido a un acuerdo de intercambio de divisas con el Departamento del Tesoro, contribuyó al éxito electoral de Milei en esos comicios.

Los sondeos apuntan a un mal resultado para los republicanos en las elecciones del 3 de noviembre, en las que podrían perder el control del Congreso. Los observadores creen en una victoria demócrata como mínimo en la Cámara de Representantes.

América Latina y el Caribe han experimentado un fuerte giro a la derecha en los últimos años, acentuado tras el retorno de Trump a la Casa Blanca.

«Ganar es tan solo el primer paso. Ahora tenemos el mandato de hacer al continente americano grande otra vez», declaró Milei.

«Separados somos débiles, pero juntos somos fuertes», añadió.

Aprovechando la oleada conservadora, Trump reiteró su pretensión de que Estados Unidos sea el país hegemónico en la región, y fundó, con países aliados como Argentina, una nueva alianza de seguridad, el Escudo de las Américas.

jz/mel

Los preferidos del público Los más discutidos