Milei suspende su viaje al Reino Unido en medio de tensiones por las islas Malvinas

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Buenos Aires, 10 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, suspendió su viaje al Reino Unido programado para el próximo octubre en medio de las tensiones bilaterales por el anuncio de sanciones y denuncias judiciales del mandatario contra petroleras que operan en las islas Malvinas, archipiélago bajo administración británica desde 1833 y cuya soberanía reclama el país suramericano.

Fuentes oficiales confirmaron a EFE este jueves que Milei no realizará la visita a Londres, pero no precisaron las razones de la cancelación.

El presidente había planeado un viaje de dos días al Reino Unido a fines de octubre, en el que según medios argentinos daría una conferencia en una universidad.

Este jueves, el Gobierno argentino presentó denuncias penales contra las compañías petroleras Rockhopper Exploration Hydrocarbons Limited, Rockhopper Exploration Oil Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.

La primera demanda ante tribunales federales locales apuntó contra la empresa israelí Navitas Petroleum Limited Partnership LP, sus subsidiarias británicas Navitas Petroleum Development & Production Ltd (NPDP) y Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Todas esas empresas operan el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros del archipiélago.

El Ejecutivo argentino señala que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental argentina requieren autorización del país suramericano y considera que las operaciones sin ese aval vulneran la legislación nacional.

«Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina», dijo Milei el 3 de septiembre en un mensaje a la nación, en el que, además, anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, la provincia a la que según Argentina pertenecen las islas.

El anuncio significó un cambio de postura del líder ultraderechista, que contrasta con su opinión anterior a su llegada a la Presidencia, en diciembre de 2023, cuando expresaba su admiración por Thatcher, quien gobernaba Reino Unido durante la guerra de Malvinas de 1982.

Aquella contienda, que inició la Junta Militar que gobernaba de facto Argentina entonces, terminó con la derrota del país suramericano y la muerte de 600 hombres de este país, la gran mayoría jóvenes.

Durante una entrevista concedida al medio británico BBC, en mayo de 2024, Milei dijo: «Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es de una precariedad intelectual enorme. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante».

El 2 de abril de 2025, con motivo de otro aniversario de la guerra, Milei señaló que su Gobierno buscaba “hacer de Argentina una potencia» para que los habitantes de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur «prefieran ser argentinos”. EFE

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