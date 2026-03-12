Militares de Ecuador reportan 51 campamentos de minería ilegal destruidos en dos días

Quito, 12 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador destruyeron e inhabilitaron 51 campamentos clandestinos de minería ilegal en menos de 48 horas en tres provincias amazónicas, según informó este jueves desde el Ministerio de Defensa.

Las intervenciones se concentraron principalmente en el Parque Nacional Podocarpus, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, donde los militares desmantelaron 45 campamentos ilegales, mientras que otros seis fueron destruidos en las también amazónicas Sucumbíos y Orellana.

Durante los operativos, los militares localizaron y destruyeron infraestructura utilizada para estas actividades e incautaron maquinaria, herramientas y equipos, entre ellos explosivos, radios de comunicación, sistemas satelitales, generadores eléctricos y rotomartillos.

Además, fueron decomisadas municiones, chalecos, uniformes militares y otros materiales que evidenciarían «el nivel de organización» de las estructuras que presuntamente operaban en estos territorios, según el Ministerio de Defensa.

En la provincia amazónica de Orellana, las fuerza armadas inutilizaron retroexcavadoras, clasificadoras, motores de succión y dragas artesanales, además de 400 galones de diésel utilizados para la extracción ilegal.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que la minería ilegal forma parte de las economías criminales que financian actividades vinculadas al narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada.

«El ‘narcoterrorismo’ tiene sus crímenes conexos. La minería ilegal es uno de ellos», señaló.

Según el ministro, estas estructuras también estarían relacionadas con delitos como la trata de personas, la extorsión y el sicariato.

Desde inicios de 2024, Noboa declaró la «guerra» a las bandas criminales causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, contra las que emitió una serie de estados de excepción que se mantienen hasta ahora, donde los militares están desplegados a combatir a estas mafias.

Las organizaciones criminales están dedicadas principalmente al narcotráfico, pero en los últimos años han incursionado también en la minería ilegal y han extendido ampliamente las extorsiones a negocios en amplias áreas de las principales ciudades y provincias del país andino. EFE

