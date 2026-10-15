Ministerio de Defensa ucraniano dice que se ha restablecido el funcionamiento de Starlink

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Kiev, 15 oct (EFE).- La conectividad de las terminales de Starlink que utiliza el Ejército ucraniano ha sido restablecida y sigue operativa, según dijo una fuente del Ejército ucraniano a los medios ucranianos Kyiv Independent y Ukrainska Pravda.

La fuente no explicó sin embargo si las terminales de la tecnología satelital de la empresa SpaceX, propiedad del magnate estadounidense Elon Musk vuelven a funcionar sin la limitación de velocidad a 160 kilómetros por hora que empezó a aplicarse en la madrugada del miércoles.

El Ministerio de Defensa sigue tratando de aclarar todas las razones y circunstancias que rodean a las restricciones de la víspera, indicó la fuente.

Elon Musk ha afirmado en la red social X que los paquetes para Ejércitos de tecnología Starlink, que se comercializan bajo el nombre de StarShield, no dependen directamente de la empresa sino del Gobierno de EE.UU.

«Cualquier limitación en la velocidad o el uso la decide el Ejército de EE.UU. y en última instancia el presidente de EE.UU.», Donald Trump, escribió antes de volver a pedir en un mensaje posterior la salida del poder del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que responsabilizó de que «la carnicería» de la guerra continúe.

El mandatario ucraniano denunció en sus últimas apariciones públicas que SpaceX había restringido la velocidad a la que ofrecen servicio sus terminales, lo que afectaba gravemente a las capacidades ofensivas de rango medio y a los drones interceptores con que Ucrania derriba drones rusos de motor a reacción.

Musk ha secundado en las últimas horas las críticas de su aliado Trump a Zelenski y los llamamientos a un cambio de líder en Ucrania que también ha hecho el presidente estadounidense.

«Es obvio que Rusia ha elegido deliberadamente incrementar la intensidad de sus ataques después de que se le relajaran las sanciones en su contra y viendo los intentos de presionar a Ucrania», afirmó Zelenski en referencia al acuerdo que alcanzó el jefe de la Casa Blanca con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para permitir que Rusia exporte millones de toneladas de diésel. EFE

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