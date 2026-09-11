Modi defiende ante los BRICS el libre comercio frente al alza global del proteccionismo

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Nueva Delhi, 11 sep (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, defendió este viernes ante los BRICS una política de apertura comercial y rutas marítimas seguras en un momento marcado por guerras, nuevas barreras económicas y tensiones entre varios de los principales socios de la India.

«Mientras las barreras comerciales aumentan en el mundo, la India está tendiendo puentes económicos. Desde 2014, hemos firmado acuerdos de libre comercio con casi 40 países de todo el mundo. Nuestro enfoque en los BRICS consiste en reducir las barreras y aumentar las oportunidades para las empresas», declaró Modi durante su intervención en el Foro Empresarial de los BRICS en Nueva Delhi.

El mandatario indio advirtió de que el comercio mundial «solo puede avanzar cuando las rutas marítimas son seguras, las vías de suministro están abiertas y la seguridad de los marineros está garantizada».

La India, uno de los mayores proveedores de marinos para la marina mercante mundial, ha reclamado en repetidas ocasiones garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz y en el mar Negro, dos espacios afectados por conflictos en los que Nueva Delhi mantiene relaciones estrechas con actores enfrentados.

Modi aseguró además que los BRICS se están convirtiendo en un importante centro de innovación y destacó la cooperación del bloque en agricultura, salud, competencias profesionales y redes inteligentes.

«Para conectar a las empresas emergentes y las pymes con el mercado y la financiación, hemos creado la Red de Incubadoras del BRICS, el Portal de las Mipymes del BRICS y el Fondo de Innovación para Empresas Emergentes del BRICS», detalló.

Durante el mismo foro, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió avanzar en la integración de aduanas, reducir barreras regulatorias y administrativas y desarrollar cadenas de valor industriales compartidas, con el objetivo de que los BRICS dejen de ser únicamente un espacio de intercambio de materias primas.

La cumbre de líderes de los BRICS se celebrará este sábado y domingo en Nueva Delhi, con una agenda marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y el debate sobre una mayor cooperación económica y financiera entre los miembros del bloque. EFE

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