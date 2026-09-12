Modi pide a los BRICS una hoja de ruta para reformar la gobernanza mundial

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Nueva Delhi, 12 sep (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, llamó este sábado a los países del bloque BRICS a transformar la «pirámide de privilegios» de la gobernanza mundial y propuso elaborar una hoja de ruta con diez propuestas de reforma de aquí a la próxima cumbre.

«La estructura actual de la gobernanza global parece una pirámide. En su parte superior se concentran el poder y la toma de decisiones. Y en la parte inferior se encuentran aquellos países que se ven afectados por estas decisiones, pero no pueden darles forma», dijo en la apertura de la primera sesión de la cumbre de líderes.

La plenaria reunió en la sala principal del centro de convenciones Bharat Mandapam de Nueva Delhi al presidente chino, Xi Jinping; su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, entre otros jefes de Estado del bloque.

Modi afirmó que la hoja de ruta debe articularse en torno a tres ejes (representación, capacidad de respuesta y elaboración de normas) para aumentar el peso de las economías emergentes en las instituciones internacionales.

«La reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya no se puede posponer más», subrayó el mandatario indio, que pidió vincular las negociaciones sobre su reforma a plazos definidos y resultados concretos.

Modi reclamó también que el poder de voto, los puestos de liderazgo y las prioridades de las instituciones financieras internacionales reflejen mejor el peso actual de las economías que impulsan el crecimiento mundial.

La India, que ejerce este año la presidencia rotatoria del bloque, defendió que los BRICS conviertan su consenso interno en resultados concretos a escala global y que el Sur Global deje de limitarse a aceptar normas para participar también en su elaboración.

«El sur global se encuentra hoy en la primera fila de las crisis globales, pero en la última fila de la toma de decisiones», afirmó Modi, antes de pedir que esa «pirámide de privilegios» se convierta en una «plataforma de asociación».

El primer ministro insistió además en que los BRICS «no están contra nadie» y deben avanzar incorporando a todos, una formulación con la que Nueva Delhi busca presentar al bloque como una plataforma de reforma del sistema internacional y no como una alianza de confrontación. EFE

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