Modi propone una red de emergencia de los BRICS para asistir a marinos en zonas de crisis

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Nueva Delhi, 12 sep (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, propuso este sábado crear una red de emergencia de los BRICS para asistir a marinos en situaciones de crisis, en un momento en que trabajadores indios figuran entre las víctimas de los ataques contra la navegación comercial en Oriente Medio y Ucrania.

«Mi propuesta es: ¿Podemos crear una Red de Apoyo de Emergencia para Marinos? Con ella se conectaría a las autoridades marítimas y misiones de los países correspondientes y se podrá brindar asistencia en alertas de socorro, atención médica, información a las familias y cooperación en evacuaciones», declaró Modi durante la primera sesión de líderes de la cumbre.

«Los marinos realizan una contribución enorme al comercio global, sin embargo, a menudo sienten una falta de apoyo en momentos difíciles», agregó.

La propuesta llega en medio de la escalada de los ataques contra buques cerca del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, donde la guerra ha provocado fuertes disrupciones del tráfico marítimo.

La India ha sufrido el impacto de esa violencia con al menos una decena de sus nacionales muertos en ataques marítimos vinculados al conflicto con Irán.

A esas víctimas se suman cuatro marinos indios muertos el pasado 20 de julio en un ataque contra el buque mercante Golden Leo cuando salía del puerto ucraniano de Odesa. Ucrania atribuyó el ataque a Rusia.

En 2026 la India se convirtió en el segundo mayor proveedor mundial de marinos, con 311.936 profesionales, equivalentes al 12,16 % de la fuerza laboral marítima global, solo por detrás de Filipinas, según sus propios datos.

La propuesta forma parte del plan de Modi para que los BRICS desarrollen una hoja de ruta de reformas y mecanismos de respuesta conjunta durante el próximo año.EFE

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