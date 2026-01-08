Moscú decreta alerta naranja ante las intensas nevadas

Moscú, 8 ene (EFE).- Las autoridades de Moscú decretaron este jueves alerta naranja climática (el penúltimo en nivel) debido a las intensas nevadas pronosticadas para la noche del jueves y el viernes, según informó el Servicio Meteorológico de Rusia.

«Se elevó el nivel a naranja, lo que significa un estado del tiempo peligroso, con probabilidad de desastres naturales y daños», señaló un representante de la entidad a la agencia rusa TASS.

Añadió que este nivel de alerta se mantendrá hasta la medianoche del 10 enero, ya que «se esperan nevadas fuertes, ocasionalmente fuertes y prolongadas, así como ventiscas, gruesas capas de nieve y hielo en las carreteras».

Indicó que las ráfagas de viento, con dirección nordeste, alcanzarán velocidades de hasta 18 metros por segundo.

Anteriormente ya había sido decretado el nivel amarillo de alerta.

Los servicios meteorológicos explicaron este incremento de las precipitaciones con la influencia de un ciclón procedente del Mediterráneo, cuyo centro alcanzará el sábado el oeste de Rusia central, y la caída de la presión atmosférica.

Ya este jueves la capa de nieve en Moscú alcanzó un espesor de 30 centímetros, calificado de ‘récord’ por el meteorólogo ruso Mijaíl Leus.

«Moscú repitió el récord de nieve del actual invierno», señaló en Telegram, al anunciar que en los próximos días este nivel podría incrementarse entre 10 y 20 centímetros.

Por su parte, los servicios de limpieza de la capital rusa «continúan trabajando ininterrumpidamente en la recogida de nieve de la ciudad», según señalaron en Telegram.

«Según pronósticos de los meteorólogos, en la segunda mitad del 8 de enero el estado del tiempo empeorará bruscamente. En horas de la tarde comenzará una intensa nevada que se extenderá hasta la mañana del 10 de enero», añadieron.EFE

