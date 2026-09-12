Mueren 16 personas en un incendio en una residencia de ancianos en Chile

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Santiago de Chile, 12 sep (EFE).- Un total de 16 personas perdieron la vida debido a un incendio ocurrido la pasada noche en una residencia de ancianos en el sur de Chile, informaron este sábado las autoridades.

El siniestro afectó el establecimiento de larga estancia El Edén, ubicado en la Villa Comuy, uno 740 kilómetros al sur de Santiago, en la región de La Araucanía.

Las llamas, según las investigaciones preliminares, se habrían iniciado durante la noche y expandido rápidamente a través del inmueble, cuyos 26 ocupantes tuvieron dificultades para evacuar debido a problemas de movilidad.

«Fallecieron 16 personas, cuyos cuerpos fueron calcinados producto de las llamas, logrando en ese momento rescatarse a otros 10 adultos que estaban al interior por una dependiente que trabajaba en el centro», señaló el fiscal Jorge Granada, que asumió la investigación del caso.

Los equipos de emergencia aún trabajan en el lugar del suceso para establecer la dinámica de los hechos, identificar a las personas fallecidas y determinar las circunstancias que produjeron la tragedia.

En este contexto, el delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, señaló que el recinto estaba investigado desde hace al menos siete años y que había sido multado tras corrobarse una serie de infracciones. EFE

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