Mueren dos militares colombianos que iban a inspeccionar explosivos en una carretera

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(Actualiza con declaraciones del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella)

Bogotá, 12 ago (EFE).- Dos militares colombianos murieron este miércoles en una emboscada en una zona rural del municipio de Algeciras, en el departamento del Huila (sur), cuando acudían a inspeccionar un cilindro presuntamente cargado con explosivos, informaron fuentes castrenses.

Los militares son el cabo primero Yony Alejandro Andrade y el soldado Luis Felipe Muñoz, quienes «se desplazaban para atender el hallazgo de un cilindro, al parecer un dispositivo explosivo improvisado», cuando fueron atacados presuntamente por miembros de las disidencias de las FARC.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lamentó la muerte de los dos militares «que cumplían con el deber sagrado de proteger la vida y la seguridad de los compatriotas» y aseguró que ordenó «intensificar las operaciones hasta identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables».

«El narcoterrorismo sigue haciendo daño, sembrando muerte y dolor en nuestra Patria. No permitiremos que estas estructuras criminales sigan desafiando al Estado y arrebatándonos a nuestros héroes», agregó De la Espriella.

El Ejército aseguró que fortalecerá las operaciones contra las disidencias que delinquen en la zona, entre ellas el Estado Mayor Central (EMC), la mayor de estas organizaciones, que está bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

El ataque se produjo un día después del primer bombardeo ejecutado durante el Gobierno de De la Espriella, contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, que se saldó con dos presuntos guerrilleros muertos y al menos tres campesinos heridos.

El jefe de Estado ha prometido llevar a cabo una política de mano dura contra las organizaciones armadas y criminales y ha asegurado que «la opción del diálogo está completamente agotada», en referencia a las negociaciones de paz emprendidas por varios de sus antecesores.

Para sus primeros noventa días de Gobierno, De la Espriella se ha propuesto capturar a diez cabecillas de bandas criminales. EFE

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