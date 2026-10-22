Mueren dos soldados progubernamentales en enfrentamientos con Al Qaeda en el sur del Yemen

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Saná, 22 oct (EFE).- Al menos dos soldados leales a las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen murieron este jueves en enfrentamientos con combatientes de Al Qaeda en la provincia sureña de Shabwa, donde la organización mantiene células activas, informaron a EFE fuentes militares que pidieron mantener el anonimato.

Otros siete soldados resultaron heridos en los choques, que estallaron en la zona de Wadi Jawra después de que elementos armados afiliados a Al Qaeda atacaran varios puestos de control establecidos recientemente por las fuerzas progubernamentales para hacerse con una carretera principal ante el avance de los rebeldes hutíes.

Según las fuentes, los atacantes se retiraron a escondites en las montañas de la zona antes de que llegaran refuerzos militares, y hasta el momento se desconocen las bajas entre los combatientes de Al Qaeda.

La intrincada orografía y la limitada presencia del Estado yemení en varias partes de Shabwa y la vecina provincia de Abyan han brindado durante muchos años a la organización Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) la oportunidad de establecer escondites y operar en zonas remotas, desde donde lanzan ataques esporádicos.

El grupo ha atacado repetidamente a las fuerzas de seguridad yemeníes en ambas provincias, mientras que las operaciones de lucha antiterrorista han logrado empujar a los yihadistas fuera de sus antiguos bastiones y acorralarlos fuera de grandes núcleos urbanos.

Pero la reanudación de la guerra del Yemen tras la ofensiva de los rebeldes hutíes contra las tropas gubernamentales ha dado un poco de oxígeno a AQAP, que mantenía un pulso con las fuerzas del Gobierno al tiempo que una suerte de acuerdo de no agresión con el movimiento chií.

Al Qaeda en la Península Arábiga, creada en 2009, alcanzó su máximo poder en el sur del Yemen en 2015 y 2016, pero su presencia ha ido disminuyendo por los ataques con aviones no tripulados y las luchas internas. EFE

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