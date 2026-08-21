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Museo de cera Madame Tussaud «actualiza» las figuras de Enrique y Meghan con unas maletas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 21 ago (EFE).- El Museo de Cera de Madame Tussaud ha «actualizado» las figuras de cera de los duques de Sussex, Enrique y Meghan, nada más conocerse en la noche del miércoles sus planes de regresar y establecerse en el Reino Unido en los próximos días.

Los duques aparecen ahora con dos maletas de cera que simbolizan su viaje de regreso, pero además han sido trasladados a una habitación donde se presentan con un guardia real (los famosos guardias de chaqueta roja y un aparatoso sombrero negro de piel de oso que custodian el Palacio de Buckingham).

No solo eso: el museo ha calibrado perfectamente la oportunidad y el interés despertado por la sorpresiva vuelta de los duques tras seis años de ‘autoexilio’ en Estados Unidos, y ha trasladado sus figuras a la que llaman «Zona de la capital cultural británica».

En otras palabras, ahora están rodeados de figuras universalmente reconocidas como símbolos británicos: el dramaturgo William Shakespeare, el naturalista David Attemborough o el futbolista Harry Kane.

«¡Lo hemos convertido en una reunión británica cuajada de estrellas!», dijo Ali King, jefe de operaciones del museo, en un breve comunicado. EFE

fjo/vg/ah

(foto)(vídeo)

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