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Nepal atribuye a un terremoto el origen de la riada masiva en la frontera con China

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Katmandú, 26 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, afirmó este miércoles que la repentina riada que ha arrasado varias localidades en el norte del país, cerca de la frontera con el Tíbet (China), fue causada por un terremoto que provocó un gran deslizamiento de tierra y taponó el cauce del río Bhote Koshi.

«Un terremoto ocurrió a las 8:37 (02:52 GMT) de hoy y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación», dijo Khanal durante una reunión en la Cámara de Representantes en Katmandú, recogió el medio local Ratopati. EFE

dlh-lgm/eel/nam

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