Nepal eleva a 826 los desaparecidos tras la riada masiva en la frontera con China

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Katmandú, 27 ago (EFE).- Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a 826 la cifra de personas desaparecidas tras la riada en la frontera con Tíbet, entre ellas 466 extranjeros, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), dependiente del Ministerio del Interior nepalí.

A este último recuento se suman los 3 fallecidos y 558 desaparecidos reportados en el lado chino de la frontera, en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el total provisional a nivel transfronterizo a 168 muertos y cerca de 1.400 desaparecidos, a la espera de datos consolidados formalmente entre Katmandú y Pekín.

El organismo nepalí de emergencias incluye entre los desaparecidos a 579 turistas (entre 466 extranjeros y 113 nepalíes reportados por la Junta de Turismo).

El cómputo oficial en territorio nepalí eleva además a 165 la cifra total de cadáveres recuperados a lo largo de los valles anegados por los que pasa el río Bhote Koshi, que arrasó localidades enteras, puentes y carreteras cuando se desbordó el miércoles por la mañana.

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, se ha desplazado a la zona del desastre para supervisar sobre el terreno las tareas de socorro, la atención a los heridos y la distribución de ayuda de emergencia, mientras más de 7.400 efectivos de la policía y el ejército continúan desplegados en las labores de búsqueda. EFE

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(foto) (vídeo)