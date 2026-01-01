Nepal lanza un sistema digital para rastrear a viajeros extranjeros en el país

3 minutos

Katmandú, 1 ene (EFE).- Nepal puso en marcha este jueves un sistema digital para rastrear a extranjeros, en medio de crecientes preocupaciones por el uso indebido de visados, actividades no registradas y casos de turistas desaparecidos.

Tikaram Dhakal, portavoz del Departamento de Inmigración, dijo a EFE que durante el último año los funcionarios han gestionado múltiples casos en los que extranjeros entraron en Nepal bajo una categoría de visado, pero realizaron actividades que violaban las normas migratorias.

“Estos casos van desde enseñanza religiosa y operaciones comerciales no registradas hasta fraudes organizados en línea”, explicó Dhakal.

Las preocupaciones de seguridad se intensificaron en julio, cuando la policía nepalí arrestó a 52 personas, incluidos seis ciudadanos chinos, por presuntamente operar un fraude con criptomonedas bajo la cobertura de una empresa tecnológica registrada.

En este contexto, el gobierno implementó este jueves la primera fase del Sistema de Información para la Gestión de Extranjeros (FNMIS, por sus siglas en inglés), que inicialmente cubrirá hoteles de categoría en el Valle de Katmandú.

El sistema, propuesto por primera vez hace ocho años, está diseñado como una plataforma digital central para registrar, verificar y rastrear la estadía, los movimientos y las actividades de los extranjeros en todo Nepal.

Según el Departamento de Inmigración, el FNMIS recopilará datos en tiempo real desde la solicitud de visa hasta la salida del país, conectando a las autoridades migratorias con hoteles, aerolíneas, agencias de turismo y ‘trekking’ y casas de cambio autorizadas.

Las autoridades afirman que el sistema ayudará a garantizar que los visitantes extranjeros realicen únicamente actividades permitidas según su tipo de visa, además de mejorar la gestión de datos turísticos, la respuesta ante emergencias y la coordinación entre las agencias de seguridad.

El despliegue se realizará por fases. Desde el 1 de enero, los hoteles de categoría en el Valle de Katmandú deben integrarse al sistema. A partir del 1 de marzo, la plataforma se expandirá a nivel nacional y será obligatoria para todos los hoteles, aerolíneas, agencias de turismo y ‘trekking’, casas de huéspedes y casas de cambio autorizadas.

El sistema también se aplicará a ciudadanos indios que ingresen en Nepal por vía terrestre y pernocten, marcando un cambio respecto a la práctica anterior, en la que la mayoría de los llegados por tierra desde India no quedaban registrados. A partir de marzo, los visitantes indios que entren por tierra deberán registrarse usando pasaportes u otros documentos de identidad emitidos por el gobierno. EFE

sp-mtv/rf