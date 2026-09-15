Nicaragua conmemora el 205 aniversario de su independencia con lectura del Acta y desfiles

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San José, 15 sep (EFE).- Los estudiantes nicaragüenses conmemoraron este martes el 205 aniversario de la emancipación de Centroamérica de la Corona española con la lectura del Acta de Independencia en sus centros de estudio, además de representaciones teatrales, proclamas y desfiles.

Los centros escolares públicos y privados congregaron a sus alumnos para leer el Acta de Independencia, documento que legalizó la autodeterminación centroamericana el 15 de septiembre de 1821.

Las autoridades de Educación de Nicaragua celebraron el acto central en la Plaza de la Revolución de Managua, donde, además de la lectura del acta, se realizó una presentación cultural y teatral protagonizada por estudiantes que recrearon los hechos históricos que marcaron el inicio de la vida independiente de las naciones centroamericanas hace 205 años.

En diferentes colegios, los alumnos simularon ser los próceres centroamericanos José Cecilio del Valle, Miguel Larreynada, José Matías Delgado o el sacerdote y abogado de origen indígena Tomás Ruiz, entre otros.

Durante el acto, los estudiantes leyeron una proclama en la que declararon que «Nicaragua, con todas sus familias presidentes, y nosotros, juventud presidente, vive, trabaja, estudia, para seguir venciendo, construyendo el porvenir de todos».

Tras la lectura del acta, los estudiantes realizaron marchas y coreografías al son de bandas musicales en los alrededores de los centros de estudio y en las calles de los 153 municipios de Nicaragua, según constató EFE.

Las calles cercanas a los colegios se vistieron con los colores de la bandera de Nicaragua, azul y blanco, que son los mismos que utiliza la mayoría de los estudiantes en su uniforme escolar.

Hasta ahora las autoridades no han confirmado si los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, tienen previsto encabezar el desfile nacional de colegios en conmemoración de la independencia.

El 15 de septiembre Centroamérica, a excepción de Panamá, conmemora su independencia de la Corona española, lograda en 1821.

En el caso de Nicaragua, también se conmemora el 14 de septiembre por la histórica batalla ocurrida en 1856 en la hacienda San Jacinto, al norte de Managua, en la que tropas del Ejército del Septentrión vencieron a las fuerzas del filibustero estadounidense William Walker (1824-1860), quien pretendía apoderarse de Centroamérica.

Debido a la trascendencia que tuvo esa batalla en la historia del país, en Nicaragua se celebra cada 14 de septiembre como si se tratara de una segunda independencia. EFE

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