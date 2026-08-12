Nicaragua niega el ingreso a la banda colombiana de metal Gaias Pendulum

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San José, 12 ago (EFE).- El Gobierno de Nicaragua denegó el ingreso al país a la banda colombiana de metal Gaias Pendulum, que ofrecería un concierto en Managua el viernes próximo, informaron este miércoles los organizadores del espectáculo y la agrupación.

«Esta decisión obedece exclusivamente a motivos de carácter gubernamental y migratorio, ajenos por completo a la voluntad de la agrupación y su equipo de trabajo: a pesar de contar con nuestras visas debidamente aprobadas, con 60 días de permanencia autorizada en el país, no se nos está permitiendo el ingreso a Nicaragua», explicó la banda colombiana en un comunicado.

«No se trata de una decisión artística ni contractual: son circunstancias externas que no le competen ni son responsabilidad de Gaias Pendulum», agregó.

La agrupación de metal dijo que esa información se las hizo saber el representante legal de SoNica Conciertos Nicaragua y C.A., promotores del espectáculo que se ofrecería en Managua.

Gaias Pendulum tenía previsto presentarse el próximo 14 de agosto en el evento «Nocturnia Nicaragua», en un bar y restaurante en Managua, que acoge a la comunidad metalera de ese país.

«Durante más de una década, Gaias Pendulum ha visitado Centroamérica de manera constante, construyendo una relación de respeto y cariño mutuo con sus públicos y las instituciones de cada país», sostuvo la agrupación.

«Esta cancelación nos duele especialmente porque se trataba de nuestra primera visita a Managua, un encuentro que llevábamos tiempo esperando junto a un público nicaragüense que nos escribió con enorme entusiasmo, y que compartiríamos escenario» con otras agrupaciones, agregó.

Gaias Pendulum visitaría Nicaragua como parte de una gira de conciertos por Centroamérica, que incluye Guatemala y El Salvador.

Por su lado, los organizadores del evento, SoNica Conciertos Nicaragua y C.A., explicaron que «por motivos ajenos a la banda y a la producción, Gaias Pendulum no podría presentarse el viernes en Managua, y que ya trabaja «en una nueva fecha para realizar este concierto junto a nuestros hermanos de Colombia».

El Gobierno de Nicaragua, a través de la Dirección de Migración y Extranjería, no ha explicado los motivos sobre la denegación de ingreso a la banda colombiana. EFE

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